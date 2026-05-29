42 M$ pour 4000 cadres

Frédéric Savard, président du Syndicat des employés de métier d’Hydro-Québec, dénonce les bonis records de 42 millions de dollars versés à près de 4000 cadres de la société d'État, une information révélée par le Journal de Montréal.
Écoutez Frédéric Savard, président du Syndicat des employés de métiers d’Hydro-Québec, faire le point, vendredi, à La commission.
Alors que les négociations syndicales achoppent sur les enjeux cruciaux de la sous-traitance et de la pénurie de main-d’œuvre, il rappelle que la réussite du plan stratégique 2035 de la société d'État repose avant tout sur les travailleurs de terrain qui assurent la pérennité du réseau.
«Dans le contexte dans lequel on est présentement, après plus de deux ans de négociations, ces gens là, ils répondent haut et fort. Beau temps, mauvais temps, soir ou jours fin de semaine, afin de faire en sorte de rétablir le courant et de brancher des familles partout dans la province. C'est sûr que cette nouvelle a causé une très grande réaction [...] Il y a des hauts dirigeants qui gèrent Hydro-Québec, mais il ne faut pas oublier que le vrai rendement d'Hydro-Québec revient aux travailleuses et travailleurs qui sont sur le terrain.»