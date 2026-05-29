42 M$ pour 4000 cadres

Frédéric Savard, président du Syndicat des employés de métier d’Hydro-Québec, dénonce les bonis records de 42 millions de dollars versés à près de 4000 cadres de la société d'État, une information révélée par le Journal de Montréal.

Écoutez Frédéric Savard, président du Syndicat des employés de métiers d’Hydro-Québec, faire le point, vendredi, à La commission.

Alors que les négociations syndicales achoppent sur les enjeux cruciaux de la sous-traitance et de la pénurie de main-d’œuvre, il rappelle que la réussite du plan stratégique 2035 de la société d'État repose avant tout sur les travailleurs de terrain qui assurent la pérennité du réseau.