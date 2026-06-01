Josélito Michaud revêtira ses habits d'animateur dans un nouveau balado intitulé L'entremetteur, dans lequel il va tenter de réconcilier des personnes séparées par différents événements de vie.

En entrevue avec l'animateur Patrick Lagacé, il explique sa peur de ne pas réaliser ses défis avant de mourir, d'où l'idée de réaliser ce balado.

Josélito Michaud dit aussi être à la recherche de participants à réunir et à rapprocher pour son podcast.

Écoutez Josélito Michaud, animateur du balado L’entremetteur, expliquer son nouveau projet, lundi, au micro de Patrick Lagacé.

Vous-êtes intéressé à participer à L'entremetteur? Écrivez à Josélito Michaud à l'adresse courriel suivante: lentremetteur@outlook.com.