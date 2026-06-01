Comment se procurer des billets?

Dix concerts s'ajouteront pour Céline Dion à Paris en 2027, après la vente éclaire de centaines de milliers de sièges à la Défense Aréna pour ses spectacles qui débuteront dès cet automne.

Les sites de revente se mettent d'ailleurs déjà à l'action, certaines places atteignant les 10 000 dollars.

Comment se procurer ses billets? Quand seront-ils mis en vente?

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson dévoiler tous les détails de l'annonce de la diva québécoise, lundi, à Lagacé le matin.