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Il a joué son dernier match avec les Canadiens

«Gallagher aura vraiment marqué une génération de partisans»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 2 juin 2026 05:52

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
«Gallagher aura vraiment marqué une génération de partisans»
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Le guerrier des Canadiens, Brendan Gallagher, ne sera pas de retour avec l'équipe la saison prochaine.

Véritable pilier et favori de la foule pour son ardeur au jeu, l'attaquant aura marqué toute une génération de partisans par son courage, ses buts importants devant le filet et son dévouement absolu pour le Tricolore. 

La direction tentera maintenant de l'échanger, lui qui a encore une année à écouler - à un salaire de 6,5 M$ - à son contrat.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque commenter ce qui s'est dit lors du bilan des Canadiens à Lagacé le matin mardi.

Autres sujets abordés

  • Finale de la Coupe Stanley: le premier match de la finale entre les Golden Knights et les Hurricanes s'amorce mardi soir;
  • Préparatifs pour la Coupe du monde de soccer: le Canada l'a emporté 2-0 contre l'Ouzbékistan sous une pluie battante;
  • Félix Auger-Aliassime à Roland-Garros: le Québécois accède pour la première fois de sa carrière aux quarts de finale.

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