Il a joué son dernier match avec les Canadiens

Le guerrier des Canadiens, Brendan Gallagher, ne sera pas de retour avec l'équipe la saison prochaine.

Véritable pilier et favori de la foule pour son ardeur au jeu, l'attaquant aura marqué toute une génération de partisans par son courage, ses buts importants devant le filet et son dévouement absolu pour le Tricolore.

La direction tentera maintenant de l'échanger, lui qui a encore une année à écouler - à un salaire de 6,5 M$ - à son contrat.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque commenter ce qui s'est dit lors du bilan des Canadiens à Lagacé le matin mardi.

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