Carburant et géopolitique

L'expert Patrick Gonzalez relativise l'impact de la hausse du prix du pétrole sur les biens de consommation courante, comme les vêtements ou les jouets, qualifiant les effets de «modestes».

En revanche, le secteur des engrais et le transport par camion restent plus durement touchés.

À la pompe, les automobilistes connaissent actuellement un répit grâce à l'optimisme des marchés et à de meilleurs stocks de raffinage.

L'expert prévoit que le prix du baril oscillera entre 88$ et 90$ d'ici la fin de l'année, rappelant que le coût réel du brut est d'abord dicté par la demande mondiale.

Écoutez Patrick Gonzalez, professeur agrégé au département d'économie de l'Université Laval, expliquer le tout, vendredi midi à La commission.