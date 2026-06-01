Un système «cruel, mais efficace»

Les gouvernements fédéral et provincial ont serré la vis à l'accueil des demandeurs d'asile au Québec, une série de mesures que Luc Ferrandez qualifie de «cruelles, mais efficaces».

En resserrant les règles de visa et les délais de réclamation, le nombre d'arrivées mensuelles est passé de 5000 à 1600.

Toutefois, cette approche engendre des situations humaines déchirantes, exacerbées par une gestion purement bureaucratique.

Patrick Lagacé et Luc Ferrandez remettent en question ce système lourd qui pousse de nouveaux arrivants vers les refuges pour sans-abris plutôt que vers les centres d'accueil dédiés.

Écoutez le billet de Luc Ferrandez, lundi matin au micro de Patrick Lagacé.