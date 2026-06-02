Poursuite ultra-médiatisée

La célèbre marque de vêtements de plein air Patagonia est actuellement au cœur d'un litige pour droits d'auteur contre l'artiste drag queen Pattie Gonia.

L'entreprise lui reproche de commercialiser des produits sous ce nom en utilisant des designs similaires aux siens, alléguant que l'artiste a outrepassé un accord conclu en 2012.

Ironiquement, les deux parties partagent les mêmes valeurs progressistes et environnementales.

Bien que Patagonia ne réclame qu'un dollar symbolique en dommages, l'impact financier est majeur pour l'artiste, car les frais juridiques pourraient dépasser le million de dollars si l'affaire se rend jusqu'au procès.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle faire le point, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.