Des grands-parents s'emparent du web

Les vidéos des «granfluencers», des personnes âgées influenceuses, sont particulièrement populaires auprès des jeunes sur les réseaux sociaux.

Les mamies et les papis en ont beaucoup à apprendre à leurs petits-enfants et visiblement, leurs vidéos souvent humoristiques, enflamment le web.

Écoutez le chronique réseaux sociaux de Frédéric Labelle, lundi, à l'émission de Patrick Lagacé, Lagacé le matin.

Frédéric Labelle s'attarde plus particulièrement au phénomène du duo français composé de Danielle Renault et Arthur Lombard, qui en fait rire plus d'un.