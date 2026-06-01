Le chroniqueur Luc Ferrandez critique vivement les arguments avancés par le gouvernement pour justifier le nouveau tracé du troisième lien.

Selon Luc Ferrandez, cette annonce, orchestrée un vendredi après-midi, visait principalement à minimiser l'attention médiatique et à répondre à des promesses politiques locales, plutôt qu'à offrir une solution viable au transport régional.

Un appel d'intérêt pour un partenariat public-privé, qui sera envoyé d'ici la fin juin par le gouvernement de Christine Fréchette, préconisera le scénario d'un corridor à l'Est, entre la route Lallemand et l'autoroute Dufferin.

Écoutez son coup de gueule lundi matin à l'émission de Patrick Lagacé.