Une percée majeure dans le traitement du cancer du pancréas suscite un immense espoir dans la communauté médicale.

Lors du congrès annuel de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) à Chicago, les résultats d'une étude clinique sur un nouveau médicament, le daraxonrasib, ont provoqué une ovation debout de plusieurs minutes de la part des chercheurs et médecins présents.

Ce traitement permet de doubler le taux de survie médiane des patients atteints de ce cancer particulièrement virulent, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles perspectives thérapeutiques pour d'autres tumeurs difficiles à traiter.

Écoutez le Dr Denis Soulières, hématologue et oncologue médical, porte-parole médical et scientifique de la Société canadienne du cancer, faire le point mardi à Lagacé le matin.