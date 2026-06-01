Bourrasques de vent à Montréal

Onze personnes ont été blessées à la suite d'une bourrasque de vent qui ont emporté un jeu gonflable, dimanche, dans l'arrondissement de LaSalle.

Un enfant aurait été particulièrement touché et serait dans un état critique, plusieurs ambulances ayant été déployées sur place.

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires et policières, Bénédicte Lebel, faire le point sur cette situation, lundi, à Lagacé le matin.

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