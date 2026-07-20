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Un enfant tombé d'une fenêtre d'une garderie

Le personnel n'aurait pas composé le 911

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 20 juillet 2026 16:00

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Philip Rodrigue-Comeau
Philip Rodrigue-Comeau
Le personnel n'aurait pas composé le 911
Philip Rodrigue-Comeau / Cogeco Média

Une histoire fait jaser à Québec. Un enfant serait tombé d'une fenêtre du deuxième étage d'une garderie le 10 juillet, mais les secours n’auraient pas été avertis.

Écoutez à ce sujet Philippe Rodrigue-Comeau, journaliste au FM93, résumer l'affaire au micro de Catherine Brisson.

Un enfant de deux ans serait tombé d’une fenêtre du deuxième étage d'une garderie non subventionnée à Beauport, Québec, le 10 juillet.

La direction nie l’incident, mais des témoignages crédibles évoquent un climat toxique, des fenêtres défectueuses, et plusieurs blessures non signalées depuis quelques années.

Le Service de police de la Ville de Québec a ouvert une enquête, tandis que le ministère de la Famille a inspecté les lieux sans constater de manquement.

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