Mohamed Bekkali, un homme qui s'est fait connaitre pour s'être filmé en insultant violemment une policière du SPVM, été arrêté à la mi-juin pour diffamation criminelle envers trois policiers.

Ce dernier aurait publié sur ses réseaux sociaux, notamment TikTok et Facebook, des vidéos et des images générées par intelligence artificielle contenant des propos misogynes et d'une grande violence.

Maître Vicky Powell explique que le libelle diffamatoire est une infraction rarement poursuivie au criminel. Ce recours vise toute publication qui nuit gravement à la réputation d'une personne.

Écoutez maître Vicky Powell discuter de cette arrestation, lundi, au micro de Catherine Brisson.