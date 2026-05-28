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Fonction publique du Québec

Trois jours/semaines au bureau obligatoire: les femmes en font les frais

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Entendu dans

La commission

le 28 mai 2026 15:00

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Trois jours/semaines au bureau obligatoire: les femmes en font les frais
Dix pourcents des fonctionnaires québécois préfèrent travailler moins plutôt que de respecter l’obligation du 3 jours/semaine au bureau. / La Presse Canadienne / Graham Hughes

Le nombre de fonctionnaires qui optent pour une réduction du temps de travail afin d’éviter de se présenter au bureau trois fois par semaine explose, d'après des données révélées par le Journal de Québec.

Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) souligne que cette tendance affecte de manière disproportionnée les femmes, qui représentent 75 % de ceux ayant recours à cette mesure pour maintenir un rythme de vie viable.

L'organisation plaide pour un modèle d'organisation du travail hybride axé sur la performance et les résultats plutôt que sur le lieu de travail.

Écoutez Guillaume Bouvrette, président du SPGQ, défendre son point de vue, jeudi à La commission.

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