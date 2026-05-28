État de choc dans le monde du hockey

L’ancien attaquant du Canadien de Montréal, Claude Lemieux, est décédé subitement à l’âge de 60 ans, a annoncé l'Association des anciens joueurs de la LNH jeudi.

La cause du décès demeure inconnue.

Cette triste nouvelle survient à peine trois jours après son passage mémorable au Centre Bell, où il avait fièrement porté le flambeau avant le match no 3 de la finale de l'Association de l'Est contre les Hurricanes de la Caroline.

Écoutez Mario Langlois, animateur de Amateurs de sports, revenir sur la carrière de ce joueur étoile qui a la Coupe Stanley quatre fois, jeudi midi.