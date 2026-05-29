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Travaux urgents sur Atwater

Plus d'un million de Montréalais devront réduire leur consommation d'eau

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 29 mai 2026 12:30

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Plus d'un million de Montréalais devront réduire leur consommation d'eau
La Ville de Montréal demande à 66% de sa population de Montréal, soit près de 1,2 million de citoyens, de limiter sa consommation d'eau. / Igor/ Adobe Stock

Douche plus courte, pas de bains et réduction de l'arrosage: la Ville de Montréal demande à 66% de sa population de Montréal, soit près de 1,2 million de citoyens, de limiter sa consommation d'eau.

Cette annonce survient alors que des travaux urgents devront être effectués pour réparer une conduite d'eau sous l'avenue Atwater qui représente un risque de bris élevé.

Nathalie Normandeau présente des chiffres intéressants sur la consommation d'eau des Montréalais. Les habitants de la métropole battent des records à travers le pays avec 306 litres d'eau par jour par rapport à la moyenne canadienne, qui est de 220 litres.

Écoutez Sylvain Ouellette, conseiller dans Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension et responsable des infrastructures au caucus de l’opposition, aborder le sujet vendredi à La commission.

Celui qui était responsable de l'eau sous l'administration de Valérie Plante explique comment la ville a pu en arriver à cette situation inusitée.

Selon le conseiller, les inspections préventives effectuées au cours des dernières années permettent de mieux connaitre l'état des infrastructures de la ville et ainsi anticiper les travaux majeurs à réaliser.

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