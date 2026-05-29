L'économie affronte des «vents contraires»

Bien que Statistique Canada rapporte deux trimestres consécutifs de croissance négative — ce qui définit une récession technique —, l’économiste Martine Hébert nuance la situation en parlant plutôt de stagnation économique.

Selon elle, d’autres indicateurs majeurs comme l'emploi et la production ne justifient pas une déclaration de récession globale.

L'économie subit toutefois d'importants vents de face, notamment les tensions tarifaires avec les États-Unis qui frappent le secteur manufacturier, et les contraintes liées à la baisse de l'immigration.

Écoutez Martine Hébert, sénatrice et économiste, expliquer le tout vendredi après-midi à La commission.