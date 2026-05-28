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Mise en scène virtuel

Embellir une maison grâce à l'IA pour attirer des acheteurs

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 28 mai 2026 14:49

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau

et autres

Embellir une maison grâce à l'IA pour attirer des acheteurs
Mélanie Bergeron / Cogeco Média

Des courtiers immobiliers utilisent l’intelligence artificielle (IA) pour modifier l’apparence des maisons de façon trompeuse sur les différentes plateformes de ventes.

La courtière immobilière, Mélanie Bergeron, recommande l’utilisation de l’IA pour aider les acheteurs à se projeter dans leur future demeure, mais souhaite que l'utilisation de cet outil soit déclarée par les courtiers. 

Elle rappelle également l'importance du jugement humain dans le domaine immobilier.

Écoutez la courtière immobilière, Mélanie Bergeron, réagir sur le sujet, jeudi au micro de Nathlie Normandeau et de Luc Ferrandez.

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