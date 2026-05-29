Un mois depuis son déploiement

Près d'un mois après le déploiement très attendu du nouveau Dossier santé numérique (DSN) dans trois régions du Québec, comment les professionnels de la santé s'acclimatent-ils à cette nouveauté?

Tout en reconnaissant les bienfaits et l'importance de la numérisation médicale, la docteure Guylaine Gaudet, qui pratique à l'hôpital Sacré-Coeur, fait état de plusieurs problèmes qui nuisent à l'efficacité des professionnels: octroi de congé qui nécessite plus de temps et prescriptions incompréhensibles pour les pharmaciens, le DSN est loin d'être parfait.

Questionnée à ce sujet mardi, la ministre de la Santé, Sonia Bélanger, s'est montrée prudente sur la possibilité d'étendre ce nouveau système à l'ensemble de la province.

Écoutez Dre Guylaine Gaudet, médecin spécialiste en oncologie, aborder le sujet, vendredi, à La commission.