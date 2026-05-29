Un mois depuis son déploiement

Près d'un mois après le déploiement très attendu du nouveau Dossier santé numérique (DSN) dans trois régions du Québec, comment les professionnels de la santé s'acclimatent-ils à cette nouveauté?
Tout en reconnaissant les bienfaits et l'importance de la numérisation médicale, la docteure Guylaine Gaudet, qui pratique à l'hôpital Sacré-Coeur, fait état de plusieurs problèmes qui nuisent à l'efficacité des professionnels: octroi de congé qui nécessite plus de temps et prescriptions incompréhensibles pour les pharmaciens, le DSN est loin d'être parfait.
Questionnée à ce sujet mardi, la ministre de la Santé, Sonia Bélanger, s'est montrée prudente sur la possibilité d'étendre ce nouveau système à l'ensemble de la province.
Écoutez Dre Guylaine Gaudet, médecin spécialiste en oncologie, aborder le sujet, vendredi, à La commission.
«Il y a du bon. La numérisation, on est tous d'accord. C'est très agréable d'avoir en direct accès à nos informations. Ça c'est super bien. Mais je vous dirais qu'on n'est pas encore convaincu du bénéfice, ni pour ni médecins, ni pour les infirmières et ni pour les patients. À ce point-ci là, il y a encore beaucoup de problèmes sur le terrain [...] C'est sûr qu'il y a une adaptation puis tout le monde en est conscient. Personne ne pensait qu'on serait bons dès le lendemain. Cette plateforme-là est reconnue pour être très exigeante et très lourde.»