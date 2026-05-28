La commission

Les commissaires reviennent sur la controverse entourant Éric Duhaime, qui a qualifié la ministre Christine Fréchette de «matante Christine».

Si la CAQ exige des excuses, Luc Ferrandez relativise la gravité de cette formule partisane, soulignant toutefois qu'elle détourne l'attention des difficultés actuelles de la ministre en période d'étude des crédits.

Écoutez la discussion à ce sujet, jeudi entre les commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

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