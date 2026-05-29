Une rhétorique d'un autre temps fait réagir

Le chroniqueur Frédéric Labelle expose une publication Facebook de l’organisme chrétien Campagne Québec-Vie qui suscite une immense indignation à l’approche du Mois de la fierté.

L'image partagée invite les parents à « protéger leurs enfants » de la communauté LGBTQ+.

Questionné à ce sujet, le président du groupe, Georges Buscemi, soutient qu'il y aurait un «effet d'entraînement» et remet en question le bonheur des personnes homosexuelles ou transgenres.

Ces propos discriminatoires ont été vivement dénoncés par des internautes, par le directeur d'Ensemble pour le respect de la diversité, ainsi que par l'animateur Patrick Lagacé, qui déplore une profonde méconnaissance.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle expliquer le tout, vendredi à Lagacé le matin.