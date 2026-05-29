Meurtre de ses enfants

Guy Turcotte, condamné à la prison à vie pour le meurtre de ses deux enfants en 2009, a déposé une demande auprès de la Commission des libérations conditionnelles.

Bien qu'une audience soit prévue pour juillet prochain, la nature exacte de sa requête — qu'il s'agisse de permissions de sortir ou d'une autre forme de libération — demeure pour l'instant inconnue.

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel faire le point, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

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