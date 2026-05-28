Une autre domination des Hurricanes

Les Canadiens de Montréal ont subi une défaite cinglante de 4-0 face aux Hurricanes de la Caroline lors du quatrième match de la série, laissant les partisans frustrés au Centre Bell.

Dominés 43-18 au chapitre des tirs au but, les hommes de Martin St-Louis n'ont jamais réussi à générer d'offensive.

Entre la fatigue accumulée et un manque flagrant d'exécution, le Tricolore se retrouve maintenant avec un déficit de 3-1 dans la série et pourrait se retrouver en vacances dès vendredi soir à Raleigh.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque commenter le rendement du Tricolore depuis le début de la série, jeudi, à Lagacé le matin.