41ième édition de l'évènement

C'est plus de 35 000 cyclistes qui sont attendus cette fin de semaine pour la la 41e édition du Tour de l’Île de Montréal.

Le PDG de Vélo Québec, Jean-François Rault, affirme que 250 à 300 nids de poule ont été identifié sur le parcours. Il assure qu'ils seront colmatés avec le soutien de la Ville de Montréal et des arrondisemment afin de sécuriser les parcours.

De plus, il soulève les problèmes de circulation lié à l'évenement et invite la population à planifier leur déplacement dès vendredi soir.

Écoutez le journaliste Philippe Bonneville sur le sujet à l'émission Le Québec maintenant.