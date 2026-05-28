Présentation de Modeste et de Sous écoute

L'humoriste Mike Ward présentera son one-man-show Modeste (vendredi) et l’enregistrement du balado Sous écoute (samedi) au Centre Bell.
Il évoque l’évolution de son spectacle, vendu temporairement à Netflix et la popularité de son balado avec lequel il vient de conclure un accord non exclusif avec la plateforme Crave.
Écoutez Mike Ward au sujet de la vente de son spectacle et de son plus récent accord avec Crave, ce jeudi lors de l'émission Le Québec maintenant.
«Je suis excité, j'ai hâte que mes premières parties vivent ça. J'ai plein d'amis qui vont être sur le show, qui ont jamais fait le Centre Bell, pis j'ai hâte de voir leur face. Moi, c'est surtout l'entrée au Centre Bell. C'est tellement fou, le bruit. J'ai hâte de revivre ça. J'en profite à 100 %.»