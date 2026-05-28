Présentation de Modeste et de Sous écoute

L'humoriste Mike Ward présentera son one-man-show Modeste (vendredi) et l’enregistrement du balado Sous écoute (samedi) au Centre Bell.

Il évoque l’évolution de son spectacle, vendu temporairement à Netflix et la popularité de son balado avec lequel il vient de conclure un accord non exclusif avec la plateforme Crave.

Écoutez Mike Ward au sujet de la vente de son spectacle et de son plus récent accord avec Crave, ce jeudi lors de l'émission Le Québec maintenant.