Le Canadien a-t-il encore le moral?

Pour la première fois depuis le début des séries, les Canadiens de Montréal ont essuyé deux défaites consécutives.

Seront-t-ils en mesure de rebondir ce soir devant leurs fans?

L'un des ingrédients clés pour gagner contre les Hurricanes est certainement le moral des joueurs.

Martin St-Louis sera-t-il en mesure de porter sa troupe vers la victoire?

Écoutez Sylvain Guimond, docteur en psychologie du sport, analyser les tactiques du coach du Tricolore, mercredi matin, au micro de Patrick Lagacé.