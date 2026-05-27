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Le Canadien a-t-il encore le moral?

«Au niveau psychologique, Martin St-Louis est excellent» -Dr Guimond

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 27 mai 2026 09:49

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«Au niveau psychologique, Martin St-Louis est excellent» -Dr Guimond
D'après un expert en psychologie du sport, Martin St-Louis serait le meilleur coach de la LNH. / AP Photo/Karl DeBlaker

Pour la première fois depuis le début des séries, les Canadiens de Montréal ont essuyé deux défaites consécutives.

Seront-t-ils en mesure de rebondir ce soir devant leurs fans? 

L'un des ingrédients clés pour gagner contre les Hurricanes est certainement le moral des joueurs.

Martin St-Louis sera-t-il en mesure de porter sa troupe vers la victoire?

Écoutez Sylvain Guimond, docteur en psychologie du sport, analyser les tactiques du coach du Tricolore, mercredi matin, au micro de Patrick Lagacé.

«Un leader, c'est quelqu'un qui supporte, qui encourage puis qui élève ses joueurs, c'est ce que lui fait exactement. [...] Martin, il les a [toutes les qualités] comme coach.»

Dr Sylvain Guimond, docteur en psychologie du sport

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