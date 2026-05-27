Vol d'autos

Dans une démarche totalement inédite au Canada, et possiblement à l'échelle mondiale, deux compagnies d'assurances québécoises intentent une poursuite pivot de 71 millions de dollars contre Honda, Toyota et Fiat Chrysler.

Les assureurs accusent ces fabricants de passivité volontaire face à des failles de sécurité bien connues qui simplifient grandement la tâche des voleurs.

L'argument choc repose sur l'absence d'incitatifs financiers à agir, le vol de véhicules générant de nouvelles ventes pour les concessionnaires.

Écoutez la chronique financière de Marie-Eve Fournier, mercredi à Lagacé le matin.