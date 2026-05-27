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Vol d'autos

Guerre juridique historique entre assureurs québécois et géants de l'automobile

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 27 mai 2026 07:33

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
Marie-Eve Fournier
Guerre juridique historique entre assureurs québécois et géants de l'automobile
La chronique financière de Marie-Eve Fournier / Cogeco Média

Dans une démarche totalement inédite au Canada, et possiblement à l'échelle mondiale, deux compagnies d'assurances québécoises intentent une poursuite pivot de 71 millions de dollars contre Honda, Toyota et Fiat Chrysler.

Les assureurs accusent ces fabricants de passivité volontaire face à des failles de sécurité bien connues qui simplifient grandement la tâche des voleurs.

L'argument choc repose sur l'absence d'incitatifs financiers à agir, le vol de véhicules générant de nouvelles ventes pour les concessionnaires. 

Écoutez la chronique financière de Marie-Eve Fournier, mercredi à Lagacé le matin

«On les accuse de ne rien faire parce qu'elles n'ont pas d'incitatif financier pour agir. Ça serait lucratif pour les fabricants que les voitures soient volées. »

Marie-Eve Fournier

Autre sujet abordé

  • Mise en garde contre le «parachutage» (drop shipping): ces faux commerces locaux en ligne générés par l'IA qui revendent des produits chinois bas de gamme au prix fort.

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