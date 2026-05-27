Divorce prononcé entre Steven Guilbeault et le PLC

Le départ de Steven Guilbeault du Parti libéral du Canada fait jaser sur la scène politique fédérale.

Selon le chroniqueur politique Jonathan Trudeau, cette démission n'est pas une surprise, mais plutôt l'aboutissement d'une cohabitation devenue impossible entre les convictions environnementales de Guilbeault et les nouvelles orientations économiques de Mark Carney au sein du caucus.

Écoutez Jonathan Trudeau commenter le départ de Steven Guilbeault du Parti libéral du Canada.

Le chroniqueur souligne le paradoxe de la carrière de Steven Guilbeault, souvent critiqué tant par l'Ouest canadien pour la taxe carbone que par les groupes environnementaux pour avoir autorisé certains projets impopulaires auprès des écologistes.

Ce départ marque la fin d'un chapitre pour celui qui se disait «pragmatique», mais qui a dû «avaler des couleuvres» jusqu'à la limite de ses convictions.

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