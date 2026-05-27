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Divorce prononcé entre Steven Guilbeault et le PLC

«Semaine après semaine, il a vu son bilan être déconstruit par Mark Carney»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 27 mai 2026 07:20

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jonathan Trudeau
Jonathan Trudeau
«Semaine après semaine, il a vu son bilan être déconstruit par Mark Carney»
La chronique politique de Jonathan Trudeau / Cogeco Média

Le départ de Steven Guilbeault du Parti libéral du Canada fait jaser sur la scène politique fédérale.

Selon le chroniqueur politique Jonathan Trudeau, cette démission n'est pas une surprise, mais plutôt l'aboutissement d'une cohabitation devenue impossible entre les convictions environnementales de Guilbeault et les nouvelles orientations économiques de Mark Carney au sein du caucus.

Écoutez Jonathan Trudeau commenter le départ de Steven Guilbeault du Parti libéral du Canada.

Le chroniqueur souligne le paradoxe de la carrière de Steven Guilbeault, souvent critiqué tant par l'Ouest canadien pour la taxe carbone que par les groupes environnementaux pour avoir autorisé certains projets impopulaires auprès des écologistes.

Ce départ marque la fin d'un chapitre pour celui qui se disait «pragmatique», mais qui a dû «avaler des couleuvres» jusqu'à la limite de ses convictions.

Autres sujets abordés

  • Le seuil de 50 % + 1: Mark Carney s'attire les foudres des souverainistes;
  • Malaise à la CAQ concernant des positions divergentes en cas de référendum;
  • La publicité du PQ: une ressemblance frappante entre un comédien et la première ministre Christine Fréchette fait sourciller;
  • Éric Duhaime dans Bellechasse: le chef conservateur confirme sa candidature dans une troisième circonscription différente en quatre ans.

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