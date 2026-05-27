Le dictionnaire du «chilleur» s’invite à l’Assemblée nationale

Dans sa chronique réseaux sociaux, Frédéric Labelle explore le décalage générationnel mis en lumière par l'usage de l'argot des réseaux sociaux au cœur des institutions politiques québécoises.

Le vocabulaire des adolescents, teinté d'anglicismes et d'expressions issues d'Internet comme «cringe», «wesh» ou «avoir la flemme», a fait une entrée remarquée au Parlement.

La députée libérale Jennifer Maccarone a surpris ses collègues en utilisant l'expression «Slay Queen».

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle décoder le langage des jeunes et son arrivée à l'Assemblée nationale, mercredi, Lagacé le matin.