Violence juvénile

Mercredi, le Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL) a frappé un grand coup en procédant à douze perquisitions et à l'arrestation de 13 mineurs.

Ces interventions font suite à une sauvage agression survenue le 18 avril dernier au Quartier Dix30 à Brossard, où un adolescent de 15 ans a été passé à tabac à coups de poing, de pied et de bâton télescopique par une dizaine de jeunes.

Écoutez la chronique d'affaires judiciaires et faits divers, avec Bénédicte Lebel, mercredi à Lagacé le matin.