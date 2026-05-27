Violence juvénile

Mercredi, le Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL) a frappé un grand coup en procédant à douze perquisitions et à l'arrestation de 13 mineurs.
Ces interventions font suite à une sauvage agression survenue le 18 avril dernier au Quartier Dix30 à Brossard, où un adolescent de 15 ans a été passé à tabac à coups de poing, de pied et de bâton télescopique par une dizaine de jeunes.
Écoutez la chronique d'affaires judiciaires et faits divers, avec Bénédicte Lebel, mercredi à Lagacé le matin.
«Le service de police de l'agglomération de Longueuil y va assez fort, dit qu'il sonne la fin de la récréation [...] par rapport à tous ces événements impliquant de la violence et des adolescents.»
Autre sujet abordé:
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