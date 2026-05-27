Fermetures de rues

Le coup d'envoi du Festival Go Vélo sera donné ce week-end avec le traditionnel Tour la nuit et le Tour de l'Île, qui proposent de nouveaux parcours au départ du parc Jarry.

Jean-François Rheault, PDG de Vélo Québec, invite les automobilistes à consulter le site Info-circulation ou l'application Waze pour planifier leurs déplacements et éviter le «détour de l'île».

Face à l'état lamentable des infrastructures routières, il a révélé que ses équipes ont répertorié entre 250 et 300 nids-de-poule majeurs sur le tracé afin que la Ville puisse les colmater d'urgence avant l'événement.

Écoutez Jean-François Rheault, PDG de Vélo Québec, détaille les parcours du festival Go Vélo, mercredi à Lagacé le matin.