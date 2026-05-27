Match no 4 mercredi soir

Le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque fait le point sur l'impact des mises en échec subies par ls Canadiens de Montréal face aux Hurricanes.

Lane Hutson et Alexandre Carrier sont actuellement les deux joueurs les plus frappés de la LNH en séries, une stratégie claire pour les user physiquement et mentalement.

Le Tricolore doit compléter ses propres mises en échec au lieu de simplement «tourner autour» de l'adversaire.

Écoutez la chronique sportive de Jean-Michel Bourque, mercredi à Lagacé le matin.

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