Doit-on s'inquiéter des finances de l'État?

Le ministre des Finances, Eric Girard, soutient que la situation financière du Québec est «sous contrôle» et «bien gérée».

Bien que les mesures annoncées par la première ministre Fréchette - comme l'abolition de la TVQ sur certains produits - représentent un coût annuel de 336 millions de dollars, M. Girard affirme que le gouvernement dispose de la marge de manœuvre nécessaire grâce à des revenus fédéraux imprévus.

Écoutez Eric Girard faire le point sur l'état des finances et les priorités en infrastructures, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.