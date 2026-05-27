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Doit-on s'inquiéter des finances de l'État?

«C'est mon rôle de m'inquiéter et de bien conseiller» -Eric Girard

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 27 mai 2026 07:52

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«C'est mon rôle de m'inquiéter et de bien conseiller» -Eric Girard
Eric Girard / Cogeco Média

Le ministre des Finances, Eric Girard, soutient que la situation financière du Québec est «sous contrôle» et «bien gérée».

Bien que les mesures annoncées par la première ministre Fréchette - comme l'abolition de la TVQ sur certains produits - représentent un coût annuel de 336 millions de dollars, M. Girard affirme que le gouvernement dispose de la marge de manœuvre nécessaire grâce à des revenus fédéraux imprévus.

Écoutez Eric Girard faire le point sur l'état des finances et les priorités en infrastructures, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

«Je suis une personne prudente [...] les finances publiques sont bien gérées, on s'en occupe [...] c'est mon rôle de m'inquiéter et de bien conseiller.»

Eric Girard

Autres sujets abordés

  • Le ministre réagit à la fuite d'un courriel confidentiel envoyé le 2 mai dernier;
  • Il refuse de confirmer que le déficit d'entretien des routes au Québec atteint 31 milliards de dollars et s'en tient aux chiffres officiels.

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