L'ancien ministre de l'Environnement, Steven Guilbeault, claque la porte du Parti libéral de Mark Carney.
Figure polarisante de la lutte climatique, l'ancien de Greenpeace n'a pas caché ses désaccords avec certaines décisions de Mark Carney dans les derniers mois, notamment les reculs sur plusieurs enjeux climatiques.
Son départ, qui sera officialisé mercredi après-midi à la Chambre des communes, survient après une période de tensions croissantes avec son chef et premier ministre.
Écoutez Patrick Lagacé faire le point, mercredi, dans son tour d'horizon de l'actualité.
«Toutes les politiques de Mark Carney sur l'énergie, c'est une répudiation totale de l'engagement de Steven Guilbeault en politique. Et Guilbeault multipliait, depuis quelque temps, les critiques, les gestes forts contre son gouvernement.»
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