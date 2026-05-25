Le nouveau code du bâtiment au Québec suscite de vives inquiétudes chez les entrepreneurs généraux. Éric Côté, PDG de la Corporation des entrepreneurs généraux du Québec (CEGQ), déplore des normes d'accessibilité universelle et sismiques trop lourdes.

Ces 187 pages de changements pourraient alourdir la facture de construction d'environ 5 % uniquement pour le volet sismique.

Ces exigences s'appliqueront aussi lors des rénovations majeures de bâtiments existants, comme les hôpitaux ou les condos.

Eric Côté invite le gouvernement à faire preuve de sobriété et de retenue.

Écoutez le PDG de la Corporation des entrepreneurs généraux du Québec, en discussion avec Patrick Lagacé, lundi.