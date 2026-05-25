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Nouveau code du bâtiment

Hausses des coûts de construction: «Le risque zéro n'existera jamais»

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Lagacé le matin

le 25 mai 2026 08:01

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Hausses des coûts de construction: «Le risque zéro n'existera jamais»
Les changements incluent des normes sismiques, corridors plus larges, salles de bains plus grandes, et installations électriques pour véhicules électriques, augmentant les coûts de construction de 5 % pour le sismique. / Fotokon/ Adobe Stock

Le nouveau code du bâtiment au Québec suscite de vives inquiétudes chez les entrepreneurs généraux. Éric Côté, PDG de la Corporation des entrepreneurs généraux du Québec (CEGQ), déplore des normes d'accessibilité universelle et sismiques trop lourdes.

Ces 187 pages de changements pourraient alourdir la facture de construction d'environ 5 % uniquement pour le volet sismique.

Ces exigences s'appliqueront aussi lors des rénovations majeures de bâtiments existants, comme les hôpitaux ou les condos.

Eric Côté invite le gouvernement à faire preuve de sobriété et de retenue. 

Écoutez le PDG de la Corporation des entrepreneurs généraux du Québec, en discussion avec Patrick Lagacé, lundi. 

«Combien il y a eu de décès au Québec depuis 100 ans à cause des tremblements de terre [...]? À un moment donné, je pense qu'il faut calculer en termes de risque, puis le risque zéro n'existera jamais.»

Eric Côté

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