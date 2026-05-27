Des créateurs de «Stranger Things»

Dans sa chronique culturelle, Catherine Brisson nous transporte dans l'univers mystérieux de The Boroughs, une série qui revisite les codes de la science-fiction avec une touche de nostalgie et d'humour noir.
Écoutez la critique de la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson, mercredi, à Lagacé le matin.
«C’est la série du moment présentement sur la plateforme numérique [...] on n’est pas si loin de l’univers de la série à succès "Stranger Things" parce qu’au lieu d’avoir une bande d’ados [...] on retrouve plutôt des retraités.»