Les Golden Knights de Vegas ont été sans pitié pour l'Avalanche du Colorado, la meilleure équipe du circuit Bettman en saison régulière, en les éliminant en seulement quatre rencontres.

Vegas se retrouve en finale de la Coupe Stanley pour la troisième fois en neuf ans d'existence après une victoire de 2-1 lors du quatrième duel.

Le chroniqueur sportif Jean-Michel souligne le rôle de «méchants» ou de «mal-aimés» de l'équipe, citant notamment les performances de l'ancien des Leafs Mitch Marner — actuel meilleur marqueur des séries — et du gardien impliqué dans le scandale de Hockey Canada, Carter Hart.

L'arrivée de l'entraîneur John Tortorella, qui affiche un dossier impressionnant de 19 victoires en 24 matchs, a transformé la dynamique du vestiaire.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel résumer la série entre les Knights et l'Avalanche, mercredi, à Lagacé le matin.

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