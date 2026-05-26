Les équipes féminines de Montréal

L'équipe féminine de soccer des Roses de Montréal n'en est qu'à sa deuxième année d'existence, mais elle va frapper un grand coup cet été.
Écoutez la chroniqueuse sportive Geneviève Tardif commenter cette nouvelle et plusieurs autres en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Geneviève Tardif a remis un trophée au terme de l'une des épreuves du Grand Prix du Canada de Formule 1, celle de la Formule 2;
- L'équipe féminine de soccer les Roses de Montréal disputera un match au stade Saputo cet été. Et elle a l'intention de battre un record;
- «Montréal, c'est le public parfait pour le sport féminin»;
- Les Roses n'ont pas perdu en cinq matchs (4-1-0) cette saison;
- Les joueuses de la Victoire accueillies à l'hôtel de la ville de Montréal;
- Le défilé de la Victoire aura lieu dans les rues de Montréal, samedi.