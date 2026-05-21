Politique canadienne

La situation constitutionnelle en Alberta est en péril. La première ministre Danielle Smith doit annoncer jeudi soir un référendum à venir le 19 octobre sur le maintien dans le Canada.
Écoutez l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- La première ministre de l'Alberta Danielle Smith va annoncer jeudi soir la tenue d'un référendum dans sa province;
- Smith souhaite une Alberta forte et souveraine au sein du Canada, mais fait face à la pression des séparatistes au sein du Parti conservateur de l’Alberta;
- Les séparatistes albertains menacent de couler Smith au sein de son propre parti.