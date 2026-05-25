L’ambassadeur ne comprend pas les Canadiens

L’ambassadeur américain au Canada, Pete Hoekstra ne comprend pas la frustration des Canadiens face aux tarifs douaniers américains.

Dans une entrevue avec Radio-Canada, il a affirmé qu’il s’agit de la nouvelle réalité et que les Canadiens doivent s’y habituer. Il a également dénoncé le boycott des produits américains, particulièrement de l’alcool à la SAQ et à LCBO, ce qu’il juge particulièrement injuste.

Écoutez Dimitri Soudas, chroniqueur politique, en discuter de l’entrevue avec Patrick Lagacé.

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