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Congé de TVQ

Détaxation à l’épicerie: un coup de marketing politique de la CAQ?

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 25 mai 2026 07:23

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
Marie-Eve Fournier
Détaxation à l’épicerie: un coup de marketing politique de la CAQ?
La chronique financière de Marie-Eve Fournier / Cogeco Média

Marie-Eve Fournier qualifie de «marketing politique» l'annonce du gouvernement Fréchette visant à détaxer certains produits d'épicerie comme les crudités, les barres tendres ou le papier hygiénique.

Avec une économie moyenne dérisoire de 50 $ par année par ménage, cette mesure privera pourtant le Trésor public de 100 millions $. 

Rien n'empêche d'ailleurs les supermarchés d'augmenter leurs prix pour absorber ce gain.

Écoutez la chronique financière de Marie-Eve Fournier, lundi, à Lagacé le matin

«On ne fait pas ça pour améliorer vraiment l'expérience des Québécois à la caisse pour changer leur niveau de vie. On fait plus ça pour les titres de journaux, pour les chroniques.»

Marie-Eve Fournier

Autre sujet abordé: 

  • L'urgence de renouveler son inscription à l'Assurance dentaire canadienne avant le 1er juin. 

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