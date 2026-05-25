Congé de TVQ

Marie-Eve Fournier qualifie de «marketing politique» l'annonce du gouvernement Fréchette visant à détaxer certains produits d'épicerie comme les crudités, les barres tendres ou le papier hygiénique.
Avec une économie moyenne dérisoire de 50 $ par année par ménage, cette mesure privera pourtant le Trésor public de 100 millions $.
Rien n'empêche d'ailleurs les supermarchés d'augmenter leurs prix pour absorber ce gain.
Écoutez la chronique financière de Marie-Eve Fournier, lundi, à Lagacé le matin.
«On ne fait pas ça pour améliorer vraiment l'expérience des Québécois à la caisse pour changer leur niveau de vie. On fait plus ça pour les titres de journaux, pour les chroniques.»
Autre sujet abordé:
- L'urgence de renouveler son inscription à l'Assurance dentaire canadienne avant le 1er juin.