Congé de TVQ

Marie-Eve Fournier qualifie de «marketing politique» l'annonce du gouvernement Fréchette visant à détaxer certains produits d'épicerie comme les crudités, les barres tendres ou le papier hygiénique.

Avec une économie moyenne dérisoire de 50 $ par année par ménage, cette mesure privera pourtant le Trésor public de 100 millions $.

Rien n'empêche d'ailleurs les supermarchés d'augmenter leurs prix pour absorber ce gain.

Écoutez la chronique financière de Marie-Eve Fournier, lundi, à Lagacé le matin.