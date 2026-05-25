Nouvelle étude

Le portrait de la littératie au Québec, publié par la Fondation pour l'alphabétisation, révèle une situation préoccupante: la moitié des adultes québécois ont des difficultés à comprendre des textes longs ou complexes. Pour l'économiste Pierre Langlois, auteur de l'étude, ce retard n'est pas seulement un enjeu social, mais un véritable fardeau économique qui freine la croissance de la province.

Écoutez l'expert analyser l'impact de ces données, lundi midi, à La commission.