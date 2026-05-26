Édition 2026

La 52e édition des American Music Awards, animée par Queen Latifah, a couronné le groupe de K-pop BTS, qui a notamment remporté les titres prestigieux d'artiste de l'année et du meilleur groupe de K-Pop masculin de l'année.

Malgré le triomphe du groupe sud-coréen, cette édition a été marquée par une certaine retenue, l'événement semblant perdre de son lustre auprès de l'industrie musicale en raison d'un système de nomination basé exclusivement sur le vote populaire en ligne.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson résumer ce gala qui a été aussi été marqué par la nostalgie, mardi, à Lagacé le matin.