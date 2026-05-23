Des querelles qui ne datent pas d'hier

L'entente de Churchill Falls, applaudie au Québec, est toutefois contestée à Terre-Neuve-et-Labrador, plusieurs citoyens estimant qu'ils en seraient les grands perdants.

C'est une position qui n'est pas particulièrement étonnante pour Christian Dufour, étant donné le passé historiquement compliqué entre les deux provinces.

Il rappelle notamment la frontière contestée de 3500 kilomètres entre le Québec et le Labrador.

Écoutez le chroniqueur et politologue Christian Dufour, résumer la situation politique, samedi, en compagnie de Denis Lévesque.