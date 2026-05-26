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Abolition de la TVQ sur certains produits

Promesses de Christine Fréchette: «Pour certaines personnes, ça risque d'aider»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le May 26, 2026 6:24 AM

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Promesses de Christine Fréchette: «Pour certaines personnes, ça risque d'aider»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

Le gouvernement de Christine Fréchette a confirmé la mise en place de trois mesures pour faire face à la hausse du coût de la vie, notamment l'abolition de la TVQ sur une multitude de nouveaux produits.

La première ministre assure avoir la marge de manœuvre nécessaire pour financer ces engagements.

Or, dans un courriel obtenu par Radio-Canada, le ministre des Finances Eric Girard exprimait son inquiétude face à la multiplication des promesses financières de celle qui a succédé à François Legault.

Écoutez Patrick Lagacé réagir aux plus récentes promesses de Christine Fréchette dans son tour d'horizon de l'actualité mardi.

Autres sujets abordés

  • Éducation et infrastructures: Gabriel Nadeau-Dubois dénonce des iniquités dans les dépenses scolaires;
  • Virage numérique: le coût d'un orchestrateur de rendez-vous gouvernemental a explosé de 600%;
  • Des frappes américaines en Iran et des blocages dans les négociations sur le cessez-le-feu;
  • Le Canada proteste contre Israël après que des manifestants canadiens aient été brutalisés et privés d'accès consulaire à Gaza;
  • Installation de 66 nouveaux radars photo mobiles et 30 radars fixes, principalement dans les zones scolaires, à Montréal;
  • Danielle Smith propose un «référendum sur le référendum» pour négocier avec Ottawa sur les ressources naturelles;
  • Un défilé pour la victoire de l'équipe montréalaise de la LPHF est prévu dans une petite zone au centre-ville de Montréal.

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