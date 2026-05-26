Abolition de la TVQ sur certains produits

Le gouvernement de Christine Fréchette a confirmé la mise en place de trois mesures pour faire face à la hausse du coût de la vie, notamment l'abolition de la TVQ sur une multitude de nouveaux produits.
La première ministre assure avoir la marge de manœuvre nécessaire pour financer ces engagements.
Or, dans un courriel obtenu par Radio-Canada, le ministre des Finances Eric Girard exprimait son inquiétude face à la multiplication des promesses financières de celle qui a succédé à François Legault.
Écoutez Patrick Lagacé réagir aux plus récentes promesses de Christine Fréchette dans son tour d'horizon de l'actualité mardi.
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