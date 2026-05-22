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Menace sur le carburant

Pourquoi votre été risque de coûter beaucoup plus cher

par Cogeco Média | Modifié le 22 mai 2026 à 15:29

Pourquoi votre été risque de coûter beaucoup plus cher
Alors que l'Agence internationale de l'énergie évoque une entrée en «zone rouge» en raison de l'épuisement progressif des réserves stratégiques, le prix du baril pourrait grimper jusqu'à 150 $, voire 200 $. / chadchai/ Adobe Stock

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Pétrole à 200 $: la menace d'une hausse vertigineuse à la pompe

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Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
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7:37

L’été s'annonce tumultueux pour l'économie et les vacanciers en raison des vives tensions dans le golfe Persique et en Iran. Cette crise fait craindre une pénurie physique de pétrole, poussant l'Agence internationale de l'énergie à évoquer une entrée en «zone rouge». 

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Crise du pétrole: faut-il faire une croix sur les voyages à l'étranger cet été?

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Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
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12:35

Les experts prédisent un baril de pétrole pouvant atteindre 200 $, ce qui propulserait le prix de l'essence au-dessus de 2,50 $ à la pompe.

Cette instabilité affecte aussi le transport aérien: le manque de kérosène force les compagnies à annuler des vols, menaçant les voyages estivaux vers l'Europe et inquiétant les voyageurs.

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