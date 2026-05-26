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Les Canadiens en perdent une deuxième de suite

13 tirs sur Frederik Andersen: «Il est là le gros problème du Tricolore»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 26 mai 2026 05:51

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
13 tirs sur Frederik Andersen: «Il est là le gros problème du Tricolore»
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Andrei Svechnikov a marqué à 14 m 06 s de la première période de prolongation, lundi soir, permettant aux Hurricanes de la Caroline de l'emporter 3-2 lors du troisième match de la série les opposant aux Canadiens de Montréal.

Le CH n'a dirigé que 13 tirs sur le gardien Frederik Anderson. Jakob Dobes a tout fait pour garder son équipe dans le match, repoussant 35 rondelles.

La formation de la Caroline mène désormais la série 2-1.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque commenter la défaite du CH, mardi, à Lagacé le matin.

Autres sujets abordés

  • Balayage des Knicks;
  • Exploit au baseball majeur;
  • Défaite des Blue Jays.

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