Les Canadiens en perdent une deuxième de suite

Andrei Svechnikov a marqué à 14 m 06 s de la première période de prolongation, lundi soir, permettant aux Hurricanes de la Caroline de l'emporter 3-2 lors du troisième match de la série les opposant aux Canadiens de Montréal.

Le CH n'a dirigé que 13 tirs sur le gardien Frederik Anderson. Jakob Dobes a tout fait pour garder son équipe dans le match, repoussant 35 rondelles.

La formation de la Caroline mène désormais la série 2-1.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque commenter la défaite du CH, mardi, à Lagacé le matin.

Autres sujets abordés