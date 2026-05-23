La rouille de la Caroline est-elle partie

Le «vrai» premier match dans la série entre les Canadiens et les Hurricanes débute samedi soir, selon le chroniqueur Jean-Philippe Baril.

Il estime que la rouille de la Caroline devrait être partie et que l'équipe pourrait être plus compétitive que lors du premier match.

À quoi peut-on s'attendre lors de cette partie?

Écoutez le chroniqueur sportif, Jean-Philippe Baril, commenter le deuxième match de la série entre les Canadiens et les Hurricanes, samedi.