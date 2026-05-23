La rouille de la Caroline est-elle partie

Le «vrai» premier match dans la série entre les Canadiens et les Hurricanes débute samedi soir, selon le chroniqueur Jean-Philippe Baril.
Il estime que la rouille de la Caroline devrait être partie et que l'équipe pourrait être plus compétitive que lors du premier match.
À quoi peut-on s'attendre lors de cette partie?
Écoutez le chroniqueur sportif, Jean-Philippe Baril, commenter le deuxième match de la série entre les Canadiens et les Hurricanes, samedi.
«Jai hâte de voir la relance du Canadien, parce que je suis convaincu que les Hurricanes vont nous mettre plus de pression.»
Autre sujet abordé
- Les Golden Knights de Las Vegas ont deux parties de séries dans la poche;
- C'est le Grand Prix de F1 cette fin de semaine à Montréal;
- Victoria Mboko va jouer en finale de WTA500 à Strasbourg, samedi.