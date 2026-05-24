Reconnu comme personnage historique

Le gouvernement du Québec a reconnu le coureur automobile Gilles Villeneuve comme personnage historique.
Pour Bertrand Godin et Joann Villeneuve, Gilles Villeneuve est un exemple de persévérance et la preuve qu'on peut aller jusqu'au bout de ses passions.
Écoutez Bertrand Godin, coureur automobile et Joann Villeneuve, veuve de Gilles Villeneuve, parler de sa carrière, dimanche, à Signé Lévesque.
«Moi, je chronométrais, ce qui faisait que moi j'étais passionné aussi. C'est évident qu'on est conscients des dangers. C'est évident qu'on voit ce que [Gilles Villeneuve] fait, mais à côté de ça, de voir à quel point sa passion l'illumine, c'est un homme bien. On suivait le chemin avec lui.»
«Quand il a gagné à Montréal, bien, c'est là que j'ai compris qu'on pouvait réaliser des rêves et que Gilles Villeneuve, c'est quelqu'un qui nous a montré qu'il fallait persévérer, y croire et aller jusqu'au bout de sa passion.»