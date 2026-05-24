Reconnu comme personnage historique

Le gouvernement du Québec a reconnu le coureur automobile Gilles Villeneuve comme personnage historique.

Pour Bertrand Godin et Joann Villeneuve, Gilles Villeneuve est un exemple de persévérance et la preuve qu'on peut aller jusqu'au bout de ses passions.

Écoutez Bertrand Godin, coureur automobile et Joann Villeneuve, veuve de Gilles Villeneuve, parler de sa carrière, dimanche, à Signé Lévesque.