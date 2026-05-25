Match 3 CH-Hurricanes

Les Canadiens de Montréal reviennent à domicile lundi soir pour le match numéro 3 de la série face aux Hurricanes de la Caroline.
Est-ce que l’avantage de la glace, alors que le Centre Bell est l’aréna le plus bruyant de la ligue, sera bénéfique pour le Tricolore?
La série est égale 1-1, mais les Hurricanes ont été bien meilleurs que le CH lors du dernier affrontement.
Est-ce que Lane Hutson sera de la partie, lui qui a été frappé durement samedi? Martin St-Louis changera-t-il ses trios?
Écoutez Jean-Michel Bourque mettre la table pour l’affrontement de lundi soir entre les Canadiens et les Hurricanes au micro de Patrick Lagacé.
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